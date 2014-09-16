Гравець збірної України з баскетболу перебуває на перегляді в клубі НБА

Про це повідомляє портал "Баскетбол України".

Американець з українським паспортом, що кілька днів тренується в команді НБА, поділився враженнями від тренувального табору і зазначив, що в даний момент покинути китайський клуб не має наміру.

"Я народився в Лос-Анджелесі, в дитинстві вболівав за "Лейкерс", так що для мене було честю відгукнутися на запрошення каліфорнійців. Я продовжу тренуватися в Лос-Анджелесі протягом наступних двох тижнів, але в наступному сезоні буду грати за "Шаньдун", у нас підписаний контракт", - заявив Джетер.

Як повідомляв УНІАН, у складі збірної України Джеттер зайняв 6-е місце на Євробаскеті-2013 у Словенії. У нинішньому році команда вперше зіграла на ЧС, зайнявши в дебютному турнірі 5-е місце в групі і не пробившись у плей-офф.