Ібрагімов: я взагалі не відчув ударів Кличка

Колишній чемпіон світу за версією WBO в суперважкій вазі росіянин Султан Ібрагімов прокоментував свою поразку від чемпіона світу за версією IBF українця Володимира Кличка в об`єднувальному поєдинку, який відбувся в Нью-Йорку.

«Думаю, Володимир сьогодні був набагато швидший, ніж у своїх останніх боях. Мій план полягав в тому, щоб постійно рвати дистанцію і активно працювати в ближньому бою, але це було складно. Він дуже добре тримав дистанцію. У плані ударів він не показав нічого, окрім джеба. Я взагалі не відчув його ударів на собі, але при цьому визнаю, що суперник був сильніший», – цитує Ібрагімова агентство АР.

Sports.ru