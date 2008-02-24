Ібрагімов: я взагалі не відчув ударів Кличка
12:45, 24 лютого 2008Спорт
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Росіянин визнав, що суперник був сильніший
|Фото АР
«Думаю, Володимир сьогодні був набагато швидший, ніж у своїх останніх боях. Мій план полягав в тому, щоб постійно рвати дистанцію і активно працювати в ближньому бою, але це було складно. Він дуже добре тримав дистанцію. У плані ударів він не показав нічого, окрім джеба. Я взагалі не відчув його ударів на собі, але при цьому визнаю, що суперник був сильніший», – цитує Ібрагімова агентство АР.
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