Колумбійські велогонщиці шокували світ "пікантною" спортивною формою
01:29, 16 вересня 2014Спорт
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Колумбійська жіноча велокоманда прикрасила собою спортивні газети через свою незвичайну екіпіровку.
Колумбійські велогонщиці шокували світ "пікантною" спортивною формою / twitter.com/Ultimo_km1
На велогонці "Джиро делла Тоскана" дівчата постали перед репортерами "оголеними", повідомляє Проспорт.
А "роздягнули" їх дизайнери. Для форми було зроблено нижню частину із бежевої тканини, що нагадує колір тіла, і таким чином створює відчуття "оголеності".
Президент Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) Брайан Куксон вже висловив своє невдоволення дизайнерськими штучками.
"Ми займаємося цією справою. Ця форма абсолютно неприйнятна з точки зору пристойностей", - заявив бос UCI.
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