Колумбійські велогонщиці шокували світ "пікантною" спортивною формою

На велогонці "Джиро делла Тоскана" дівчата постали перед репортерами "оголеними", повідомляє Проспорт.

А "роздягнули" їх дизайнери. Для форми було зроблено нижню частину із бежевої тканини, що нагадує колір тіла, і таким чином створює відчуття "оголеності".

Президент Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) Брайан Куксон вже висловив своє невдоволення дизайнерськими штучками.

"Ми займаємося цією справою. Ця форма абсолютно неприйнятна з точки зору пристойностей", - заявив бос UCI.