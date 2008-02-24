«Червоні дияволи» розгромили «Ньюкасл»
11:50, 24 лютого 2008Спорт
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Руні і Роналду оформили дублі
Ньюкасл другий раз у сезоні постраждав від "червоних дияволів". Вчора в матчі 27 туру Прем`єр-ліги Манчестер Юнайтед з крупним рахунком обіграв "сорок".
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:5
Голи: Файє 79 - Руні 25, 80, Роналду 45, 57, Саа 90.
Інші результати 27 туру:
Бірмінгем – Арсенал 2:2 (Макфаден 28, 90 пен. – Волкотт 50, 55)
Ліверпуль – Мідлсборо 3:2 (Торрес 28, 30, 61 - Шанлі 9, Даунінг 82)
Фулхем - Вест Хем 0:1 (Солано 86)
Портсмут – Сандерлед 1:0 (Дефо 68)
Віган – Дербі Каунті 2:0 (Шарнер 59, Валенсія 83)
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