«Червоні дияволи» розгромили «Ньюкасл»

Руні і Роналду оформили дублі

Ньюкасл другий раз у сезоні постраждав від "червоних дияволів". Вчора в матчі 27 туру Прем`єр-ліги Манчестер Юнайтед з крупним рахунком обіграв "сорок". Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:5 Голи: Файє 79 - Руні 25, 80, Роналду 45, 57, Саа 90. Інші результати 27 туру: Бірмінгем – Арсенал 2:2 (Макфаден 28, 90 пен. – Волкотт 50, 55) Ліверпуль – Мідлсборо 3:2 (Торрес 28, 30, 61 - Шанлі 9, Даунінг 82) Фулхем - Вест Хем 0:1 (Солано 86) Портсмут – Сандерлед 1:0 (Дефо 68) Віган – Дербі Каунті 2:0 (Шарнер 59, Валенсія 83)

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