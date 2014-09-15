Львівському хокейного клубу "Леви" відмовили в участі в чемпіонаті Польщі

Про це повідомив на сторінці Хокейного спільноти України у Facebook екс-директор клубу Сергій Супрун, якій нині займається хокеїстами, що перебувають без клубів.

Зокрема, у листі, отриманому з Польської федерації хокею, йдеться: "Польська федерація отримала ваш лист з проханням допуску до участі в Польській лізі. На жаль, в поточному сезоні це неможливо, так як вже складено остаточний календар, а команди зіграли перші матчі".

Разом з тим, спортивний директор федерації хокею Польщі Томаш Рутковскі, який підписав лист, зазначив: "Ми відкриті до обговорення такої можливості на наступний сезон, але природно, ми повинні отримати дозвіл від польських клубів".

Два тижні тому ХК "Леви" подав заявку на участь в чемпіонаті Польщі. Клуб мотивував це тим, що проведення чемпіонату України перебуває під великим питанням через відмову більшості клубів брати участь в турнірі з причин відсутності фінансування.