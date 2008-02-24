Володимир Кличко змусив зал вибухнути оваціями (фоторепортаж)

Сьогодні вночі в Нью-Йорку український боксер Володимир КЛИЧКО за одностайним рішенням суддів отримав перемогу над росіянином Султаном ІБРАГІМОВИМ і об`єднав чемпіонські пояси за версією IBF і WBO.

Як повідомляють “podrobnosti.ua”, у перших раундах В.КЛИЧКО працював виключно лівою рукою, тримаючи С.ІБРАГІМОВА на відстані своїм коронним джебом. Росіянин багато рухався, проте не зміг поставити нездоланних завдань для Володимира. Перший раз В.КЛИЧКО підключив праву тільки на початку четвертого раунду, примусивши зал вибухнути оваціями. Наприкінці раунду С.ІБРАГІМОВ викинув пару свінгів, але загальної картини це не змінило - початок бою був за українцем.

У п’ятому-дев’ятому раундах В.КЛИЧКО перейшов від розвідки до безпосередньо бойових дій - правий крос українця раз у раз знаходив прогалини в захисті С.ІБРАГІМОВА, кілька разів росіянина від нокдауну рятували лише канати і гонг. Сам же С.ІБРАГІМОВ багато і добре рухався, багато і сильно бив Володимира по корпусу, проте практично жоден удар росіянина в голову не пройшов.

Тільки в одинадцятому раунді С.ІБРАГІМОВ влучив у В.КЛИЧКА джебом - без особливого успіху. А наприкінці раунду В.КЛИЧКО провів блискавичну атаку.

Останній раунд бою пройшов вельми спокійно, незважаючи на спроби С.ІБРАГІМОВА піти на відвертий розмін ударами – В.КЛИЧКО просто клинчував.

За підсумками 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу В.КЛИЧКУ: 119-110, 117-111, 118-110. Таким чином, український боксер об`єднав чемпіонські пояси IBF/IBO і WBO.

Бій пройшов на арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.

Бюджет шоу - 10 мільйонів доларів - став найбільшим за останні п`ять років. Бій транслювався в 200 країнах.

Цей бій став сьомим в історії в суперважкій вазі між чемпіонами за різними версіями. В.КЛИЧКО став лише дев`ятим суперважковиком, що має більше за один чемпіонський пояс.

Таких висот змогли досягти лише Майк ТАЙСОН, Джеймс "Бастер" ДАГЛАС, Эвандер ХОЛІФІЛД, Ріддік БОУЇ, Майкл МУРЕР, Джордж ФОРМЕН, Хасим РАХМАН і Леннокс ЛЬЮЇС.

Фото REUTERS і AP