Володимир Кличко переміг Султана Ібрагімова

У найзнаменитішому спортивному палаці світу – Madison Square Garden у Нью-Йорку відбувся бій, якого в професійному боксі чекали майже десять років. У суперважкій вазі нарешті знову з`явився чемпіон світу відразу за двома версіями, про якого точно можна сказати, що цей боксер насправді найкращий в найпрестижнішій категорії – адже він переміг іншого чемпіона світу. І ним став українець Володимир Кличко.

Називаючи цей бій історичним, ні Султан Ібрагімов, ні Володимир Кличко, ні керівництво найбільшого з платних телеканалів, що спеціалізуються на боксерських трансляціях, - HBO – аніскільки не перебільшували. Його статус ідеально ілюструють не слова, а цифри. $10 млн. – найбільший бюджет для шоу з боєм між суперважкоатлетами за минулі п`ять років. 200 – кількість країн, що вирішили показати поєдинок: його телеаудиторія рівняється з телеаудиторією топових футбольних матчів.

Цей бій став історичним також тому, що він сьомий в історії в суперважкій вазі між чемпіонами за різними версіями. А Володимир Кличко став всього дев`ятим суперважкоатлетом, який має більше одного чемпіонського пояса. Прізвища інших чудово відомі будь-кому, хто хоч трохи цікавиться боксом: Майк Тайсон, Джеймс "Бастер" Даглас, Евандер Холіфілд, Ріддік Боуї, Майкл Мурер, Джордж Формен, Хасим Рахман і Леннокс Льюіс.

Детальніше про перебіг бою - згодом.

За матеріалами газети "Коммерсант"