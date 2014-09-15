Фаворитом у поєдинку Кличко - Пулєв, без сумніву, буде українець - Лукас Браун

Про це повідомляє boxingnews.com.ua.

Зокрема, Браун зазначив: «Є у Пулєва шанс на перемогу? У кожного є шанс, але фаворитом у цьому поєдинку, без сумніву, буде Кличко. Він дуже методичний в своєму стилі, який він удосконалював протягом десяти останніх років. До того ж, у нього буде перевага в габаритах, хоча в цей раз і не такі значні».

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в німецькому Гамбурзі.

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру в Гамбург, організованому офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ «Агробізнес».