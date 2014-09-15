Фаворитом у поєдинку Кличко - Пулєв, без сумніву, буде українець - Лукас Браун
14:00, 15 вересня 2014Спорт
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Австралійський супертяж Лукас Браун поділився своїми очікуваннями від бою українця Володимира Кличка з болгарином Кубратом Пулєвим, заявивши, що українець, без сумніву, буде фаворитом в цьому бою.
Лукас Браун вірить у перемогу Кличка / klitschko-brothers.com
Про це повідомляє boxingnews.com.ua.
Зокрема, Браун зазначив: «Є у Пулєва шанс на перемогу? У кожного є шанс, але фаворитом у цьому поєдинку, без сумніву, буде Кличко. Він дуже методичний в своєму стилі, який він удосконалював протягом десяти останніх років. До того ж, у нього буде перевага в габаритах, хоча в цей раз і не такі значні».
Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в німецькому Гамбурзі.
Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру в Гамбург, організованому офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ «Агробізнес».
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