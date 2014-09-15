Баскетбольний "Будівельник" обіграв російський клуб-учасник Євроліги

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

У матчі, що відбувся на «Швітуріо-Арені» (Клайпеда, Литва), чинні чемпіони України у складній впертій боротьбі обіграли дебютанта Євроліги.

Матч був відзначений значними перепадами в грі обох команд, що характерно для товариських ігор в міжсезоння. Перша чверть закінчилася перемогою киян з мінімальною перевагою 17:15, а другу 10-хвилинку росіяни виграли з перевагою "+10" - 27:17. Після великої перерви "Будівельник" перехопив ініціативу і виграв обидві чверті з перевагою в 5 балів - 18:13, 29:24.

Кращим гравцем у складі українського клубу став Олександр Липовий, який набрав 16 очок. На рахунку Максима Івшина 14 балів, Дениса Лукашова - 11.

Примітно, що тренером російського клубу в міжсезоння став латвійський фахівець Айнарс Багатскіс, який в минулому сезоні тренував київську команду.

Передсезонний збір у Литві чемпіон України завершить участю в престижному передсезонному турнірі "Кубок Гарастаса". 16-18 вересня "будівельники" проведуть матчі з російським БК "Хімки" (Московська область), і литовськими "Ліетовус Рітас" (Вільнюс) та "Шауляй".