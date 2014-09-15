Українка Світоліна вийшла у друге коло тенісного турніру в Токіо
12:55, 15 вересня 2014Спорт
0
Українська тенісистка Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі серії WTA Premier в Токіо (Японія).
Еліна Світоліна вийшла у друге коло турніру в Токіо / sapronov-tennis.org
Про це повідомляє Тенісний портал України.
У матчі першого раунду українська тенісистка за 1 годину 22 хвилини обіграла представницю Чехії Барбору Заглавову-Стрикову - 6:4, 6:1.
На рахунку Світоліної у цьому матчі 1 ейс і 2 подвійні помилки.
Таким чином, рахунок особистих зустрічей між цими двома тенісистками став 2:0 на користь українки.
Наступною суперницею українки стане перша ракетка турніру Ангелік Кербер з Німеччини.
Престижні змагання у столиці Японії (призовий фонд - 1 млн. доларів), триватимуть до 21 вересня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter