Українка Світоліна вийшла у друге коло тенісного турніру в Токіо

Про це повідомляє Тенісний портал України.

У матчі першого раунду українська тенісистка за 1 годину 22 хвилини обіграла представницю Чехії Барбору Заглавову-Стрикову - 6:4, 6:1.

На рахунку Світоліної у цьому матчі 1 ейс і 2 подвійні помилки.

Таким чином, рахунок особистих зустрічей між цими двома тенісистками став 2:0 на користь українки.

Наступною суперницею українки стане перша ракетка турніру Ангелік Кербер з Німеччини.

Престижні змагання у столиці Японії (призовий фонд - 1 млн. доларів), триватимуть до 21 вересня.