Результати 27 туру англійської Прем`єр-ліги

Арсенал не зміг зламати Бірмінгем

Завершилися 5 матчів 27 туру англійської Прем`єр-ліги. Бірмінгем – Арсенал 2:2 (Макфаден 28, 90 пен. – Волкотт 50, 55) Ліверпуль – Мідлсборо 3:2 (Торрес 28, 30, 61 - Шанлі 9, Даунінг 82) Фулхем - Вест Хем 0:1 (Солано 86) Портсмут – Сандерлед 1:0 (Дефо 68) Віган – Дербі Каунті 2:0 (Шарнер 59, Валенсія 83) У ці хвилини триває зустріч Ньюкасл – МЮ, рахунок поки не відкритий.

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