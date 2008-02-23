Результати 27 туру англійської Прем`єр-ліги
19:05, 23 лютого 2008Спорт
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Арсенал не зміг зламати Бірмінгем
Завершилися 5 матчів 27 туру англійської Прем`єр-ліги.
Бірмінгем – Арсенал 2:2 (Макфаден 28, 90 пен. – Волкотт 50, 55)
Ліверпуль – Мідлсборо 3:2 (Торрес 28, 30, 61 - Шанлі 9, Даунінг 82)
Фулхем - Вест Хем 0:1 (Солано 86)
Портсмут – Сандерлед 1:0 (Дефо 68)
Віган – Дербі Каунті 2:0 (Шарнер 59, Валенсія 83)
У ці хвилини триває зустріч Ньюкасл – МЮ, рахунок поки не відкритий.
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