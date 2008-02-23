Володимир Кличко проти лівшів - 5:1

Султан Ібрагімов — лівша. Цей маленький нюанс може мати велике значення. Одну з своїх поразок Володимир Кличко потерпів саме від лівші. Битися правшам, або, як їх ще називають "ортодоксам", з лівшами — справа незвична. Крім того є і цілий ряд чисто технічних нюансів.

Отже, ви — правша. Як і Володимир Кличко. Чим же для вас загрозливий бій з лівшею, яким є Султан Ібрагімов? По-перше, його правостороння стійка (дзеркальна для вас) у поєднанні з його правим джебом збиває ваш ритм. У свою чергу сам лівша краще захищений від джеба правші. Може його збивати або зовсім контратакувати! Взагалі, стиль багатьох лівшів будується саме на контратаках.

Два слова про дистанцію. Найгірше боксувати проти лівші на середній. На дальній, якщо правша має більший радіус атаки (ця перевага є у Кличка), то він може дуже ефективно "бомбити". У ближньому ж бою стійка принципового значення не має.

Лівшів нині серед важковаговиків не так вже мало. Двоє з чотирьох чемпіонів світу в суперважкій вазі — лівші. Це Султан Ібрагімов і Руслан Чагаєв.

Для українця зустріч на рингу з таким опонентом не буде дивиною. Причому досвід у нього є як позитивний, так і негативний.

З лівшами Кличко-младший бився 6 разів. Це були Коді Кох (США), Нейджі Шахід (США), Жозеф Чингангу (Замбія), Кріс Бірд (США) - двічі, Коррі Сандерс (ЮАР). Три перші суперники були йому просто не рывня, тому проблем створити не могли. А ось два поєдинки проти Кріса Бірда (2000, 2006) і один проти Коррі Сандерса (2003) — справа інша. Бірда українець обидва рази переміг досить упевнено. А ось Сандерс наніс Володимиру одну з найболючіших поразок.

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