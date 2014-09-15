"Волинь" вийшла на 5-е місце в таблиці УПЛ

В неділю відбулися заключні матчі 6-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, за підсумками яких луцька "Волинь" вийшла на 5-е місце в турнірній таблиці.

Луцька команда розгромила запорізький "Металург" з рахунком 3:0.

У цьому матчі основні події відбулися в першій половині другого тайму. На 48-й хвилині рахунок відкрив Раздван Мемешев, після чого на 56-й Івіца Жуніч подвоїв перевагу господарів поля, а на 69-й хвилині Флорентин Матей зробив перевагу "Волині" великою.

Також сьогодні маріупольський "Іллічівець" зіграв внічию на своєму полі з ужгородською "Говерлою" - 2:2, а полтавська "Ворскла" обіграла львівські "Карпати" з рахунком 2:0.

Таким чином, після 6-ти турів лідирує у турнірній таблиці "Шахтар" - 18 очок, далі йдуть "Дніпро" - 16, "Динамо" - 14, "Олімпік" - 10, "Волинь" - 9. У "Чорноморця" 8 очок і 6-е місце, а у "Металіста" 8-е місце - 7 очок.