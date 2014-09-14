УПЛ, 6-й тур, "Волинь" - "Металург" (З): онлайн відео-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 6-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає запорізький "Металург".

У цій грі зійшлися команди, які займають 6-е ("Металург") і 8-е місця в турнірній таблиці.

Команди є середняками турнірній таблиці ліги. Між тим, перемога будь-якої з команд дасть їй шанс істотно наблизитися до групи лідерів. Так, донецький "Олімпік", що займає 4-е місце в таблиці, має в активі 10 очок. У той час як у "Металурга" 7 балів, а у "Волині" - 6.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом вважається "Волинь". На перемогу команди з Луцька ставки приймаються з коефіцієнтом 2,1 до 1, на нічию - 3,4 до 1, а на перемогу гостей - 3,85 до 1.