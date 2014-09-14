Український легкоатлет Бондаренко виграв Континентальний кубок IAAF

11:38, 14 вересня 2014
Спорт
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Українець Богдан Бондаренко став переможцем Континентального кубка.

Чемпіон світу Богдан Бондаренко виграв і Континентальний кубок / noc-ukr.org

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

У секторі для стрибків у висоту Бондаренко з першої спроби подолав 2,37 м. Позаду лишилися росіянин Іван Ухов і катарець Мутаз Есса Баршим. У обох по 2,34 м, але Ухов витратив на них менше спроб і посів 2-у сходинку в таблиці.

Ольга Саладуха стала третьою з потрійного стрибка (14,26 м). Перемогла колумбійка Катеріне Ібаргуен (14,52 м).

Анна Тітімець фінішувала четвертою з бігу на 400 метрів з бар’єрами (55,20 с). А Ольга Земляк з особистим рекордом (51,00 с) була п’ятою з гладкого бігу на 400 метрів.

Після першого дня змагань упевнено лідирує збірна Європи, за яку і виступають українці (222,5 очок). Американці другі (191). 

Змагання Континентального кубка відбуваються в Марракеші (Марокко) 13-14 вересня.

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