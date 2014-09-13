"Шахтар" виграв матч 6-го туру УПЛ, а "Динамо" сенсаційно втратило очки

В Одесі проходив один з центральних матчів туру, в якому "Шахтар" здобув шосту поспіль перемогу в нинішньому чемпіонаті. На 27-й хувилині рахунок відкрив Фернандо, а на 90-й Олександр Гладкий подвоїв перевагу своєї команди - 2:0.

"Зоря", яка тимчасово приймає суперників у Запоріжжі, з самого початку гри мала перевагу над "Динамо". І на 24-й хвилині Дмитро Хомченковський реалізував перевагу луганчан - 1:0. З таким рахунком команди пішли на перерву. А кияни зуміли відігратися лише на 59-й хвилині, коли польський легіонер команди Лукаш Теодорчик зрівняв рахунок. Бурхливою видалася кінцівка в цій грі. На 88-й хвилині Артем Кравець вивів "Динамо" вперед, але через 5 хвилин вже у доданий арбітром час красивим ударом під поперечину Желько Любенович зрівняв рахунок - 2:2.

Таким чином, у турнірній таблиці у групі лідерів відбулися зміни. Лідирує, як і раніше "Шахтар", який набрав 18 очок, а ось "Дніпро" тепер випереджає "Динамо" і одноосібно перебуває на другому місці - 16 балів. У "Динамо" - 14 очок і третє місце в таблиці.