У "Металіста", мабуть, більше проблем на даний момент, ніж у нас - Маркевич

Про це повідомляє прес-служба ФК "Металіст".

Зокрема, Маркевич зазначив: "Ми використали помилки, які Металіст допустив в центрі і обороні - такий результат. Взагалі ж, і у харків'ян проблеми зі складом, і у нас. У нас сьогодні вперше вийшов Коноплянка. Зозуля, Ротань, Матеус грати не могли. Але у "Металіста", мабуть, більше проблем на даний момент, ніж у нас".

Відповідаючи на питання про те, що коли Маркевич пішов з "Металіста", то казав, що не хотів брати участь в розвалі цього клубу, Маркевич відповів: "Я і повторюю це. Я це спрогнозував давно - так і сталося. А бути при цьому я ні в якому разі не хотів".

На питання про емоції при виході на поле, тренер відповів: "Було хвилювання - все-таки 9 років. З задоволенням приїхав в Харків, мені було приємно вийти на поле, врешті-решт, вас всіх побачити".

На прохання оцінити гру молодого Лучкевича, тренер зазначив: "Йому 18 років - він помиляється. Але у нього стільки бажання грати, що я поки закриваю очі на його технічний брак. У нього великий потенціал".

Як повідомляв УНІАН, У Харкові відбувся центральний матч 6-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Металіст" приймав дніпропетровський "Дніпро" і був розгромлений з рахунком 2:5.