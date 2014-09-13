Стаховський і Бубка програли парну зустріч в матчі Кубка Девіса Україна - Бельгія

Доля матчу вирішилася у п'ятій партії.

Парна гра, яка часто вважається ключовою у матчах Кубка Девіса, в цій грі пройшла у впертій боротьбі і тривала всі п'ять сетів.

На початку матчу перевага бельгійців було відчутною і менш ніж за годину вони виграли дві партії - 2:6, 3:6. Тим не менш, надалі українці зуміли перехопити ініціативу і з такою ж легкістю виграли третю і четверту партії - 6:2, 6:3. Тим не менш, у вирішальній п'ятій партії бельгійці знову мали величезна перевага і зуміли обіграти українську пару - 2:6.

Таким чином, рахунок в матчі за підсумками двох днів став 2:1 на користь збірної Бельгії. Напередодні Сергій Стаховський виграв свій одиночний матч, а Ілля Марченко - програв.

У заключний день матчу - неділю - українцям для загальної перемоги необхідно вигравати обидві одиночні зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, матч плей-офф Світової групи Кубка Девіса з тенісу відбувається на нейтральній території, в Талліні. Міжнародна федерація тенісу перенесла матч з Києва на прохання бельгійської сторони з міркувань безпеки. У ITF своє рішення мотивували заворушеннями, що відбулися в середині серпня, в день очищення Майдану, коли жителі наметового містечка запалили покришки.

У разі перемоги збірної України в цьому матчі, в 2015-му році команда дебютує в Світовій групі, компанії 16 елітних команд, що безпосередньо оскаржують Кубок Девіса.