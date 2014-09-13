УПЛ, 6-й тур, "Чорноморець" - "Шахтар": онлайн відео-трансляція
В Одесі проходить один з центральних матчів туру Прем'єр-ліги
Сьогодні в Одесі проходить один з центральних матчів 6-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймає донецький "Шахтар".
У цьому матчі зустрічаються перша і четверта команди турнірної таблиці УПЛ.
"Шахтар" нинішній сезон на внутрішній арені почав бездоганно, одержав 5 перемог у 5 матчах. У команди максимальна кількість очок - 15 - та різниця м'ячів 13 - 1.
У свою чергу, одесити з 5 матчів виграли лише 2. Ще два звели внічию і один раз програли. У підсумку, у команди 8 очок, але вона знаходиться на високому 4-му місці в таблиці.
У нинішньому матчі на котируваннях букмекерських контор явним фаворитом вважається донецький клуб. На перемогу гірників ставки приймаються з коефіцієнтом 1,43 до 1, на нічию - 4,55 до 1, а на перемогу господарів поля - лише 8,9 до 1.
Стали відомі стартові склади команд:
Чорноморець: 12. Безотосний, 11. Бобко, 52. Тейку, 77. Кутас, 10. Гай, 8. Ковальчук К., 17. Аржанов, 32. Сіваков, 42. Зубейко, 27. Балашов, 19. Фомін.
Запасні: 44. Паст, 25. Мартиненко, 33. Слінкін, 39. Опанасенко, 94. Данченко О., 28. Назаренко, 99. Яворський Ст.
Шахтар: 32. Каніболоцький А., 33. Срна, 38. Кривцов, 18. Ордець, 66. Марсіо Азеведо, 6. Степаненко, 17. Фернандо, 29. Тейшейра, 20. Коста, 28. Тайсон, 9. Адріано.
Запасні: 30. П'ятов, 5. Кучер, 10. Бернард, 11. Марлос, 77. Ілсіньо, 89. Дентіньо, 21. Гладкий.