"Дніпро" розгромив "Металіст" у центральному матчі туру УПЛ

Долю матчу вирішив хет-трик Бруно Гами.

Гості набагато активніше розпочали матч і вже на 14-й хвилині Гама відкрив рахунок. Другий гол гравець "Дніпра" забив наприкінці тайму - на 43-й хвилині, а хет-трик зробив на початку другого тайму, на 62-й хвилині. Всі три голи стали результатом високої індивідуальної майстерності гравця.

До честі "Металіста", команда не стала формально догравати гру. Вже через хвилину після того, як рахунок став великим Болбат забив гол у відповідь. Щоправда, потім "Дніпро" забив ще два голи. Євген Селезньов перервав свою довгу безгольову засуху, а потім Євген Коноплянка відзначився в першому ж матчі після травми. Але останнє слово залишилося за харків'янами. Гол красивим дальнім ударом з-за периметру штрафного майданчику забив Хав'єр.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом гри.

Таким чином, "Дніпро" вийшов на перше місце в турнірній таблиці, набравши 16 очок. Щоправда, у донецького "Шахтаря" на матч менше. Свою гру з "Чорноморцем" донеччани проведуть сьогодні ввечері.