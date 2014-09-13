"Дніпро" розгромив "Металіст" у центральному матчі туру УПЛ
У Харкові завершився центральний матч 6-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Металіст" приймав дніпропетровський "Дніпро" і був розгромлений з рахунком 2:5.
Долю матчу вирішив хет-трик Бруно Гами.
Гості набагато активніше розпочали матч і вже на 14-й хвилині Гама відкрив рахунок. Другий гол гравець "Дніпра" забив наприкінці тайму - на 43-й хвилині, а хет-трик зробив на початку другого тайму, на 62-й хвилині. Всі три голи стали результатом високої індивідуальної майстерності гравця.
До честі "Металіста", команда не стала формально догравати гру. Вже через хвилину після того, як рахунок став великим Болбат забив гол у відповідь. Щоправда, потім "Дніпро" забив ще два голи. Євген Селезньов перервав свою довгу безгольову засуху, а потім Євген Коноплянка відзначився в першому ж матчі після травми. Але останнє слово залишилося за харків'янами. Гол красивим дальнім ударом з-за периметру штрафного майданчику забив Хав'єр.
УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом гри.
Таким чином, "Дніпро" вийшов на перше місце в турнірній таблиці, набравши 16 очок. Щоправда, у донецького "Шахтаря" на матч менше. Свою гру з "Чорноморцем" донеччани проведуть сьогодні ввечері.