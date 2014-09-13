"Олімпік" виграв у "Металурга" у стартовому матчі туру Прем'єр-ліги

Доля матчу була вирішена в кінцівці гри.

Донецьке дербі вийшло вкрай напруженим та багатим на голи і небезпечні моменти. Так, вже на 7-й хвилині рахунок відкрив "Металург", у складі якого відзначився Джордже Лазіч. Втім, вже в середині тайму, на 21-й хвилині, дебютант елітного дивізіону українського футболу зрівняв рахунок. Гол на рахунку Кирила Дорошенко.

У другому таймі на 60-й хвилині Олександр Ситник вивів "Олімпік вперед. А найбільш яскравим моментом матчу стала кінцівка. Вже в доданий арбітром час команди обмінялися голами. Так, на 91-й хвилині Ігор Семеніна зробив рахунок 3:1, а на 94-й Лазіч реалізував пенальті зробивши дубль. Втім, спробувати зрівняти рахунок у "Металурга" елементарно не було часу - 3:2 на користь "Олімпіка".

6-й тур Прем'єр-ліги триватиме 13-14 вересня. Центральними матчами туру стануть протистояння "Металіст" - "Дніпро" і ""Чорноморець" - "Шахтар".