Українець Беленюк виграв бронзу Чемпіонату світу з боротьби
У Ташкенті (Узбекистан) на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби борці греко-римського стилю розіграли нагороди у двох вагових категоріях - до 75 та 85 кг., де українець Жан Беленюк (до 85 кг) завоював бронзову медаль.
У малому фіналі Беленюк здолав німця Рамсіна Азізшира (3:0), повідомляє офіційний сайт змагань.
Раніше українець по черзі переміг в 1/16 фіналу фінна Рамі Антеро Хіетаніємі (1:0), в 1/8 фіналу - кубинця Пабло Енріке Шoрi (6:1), а у чвертьфіналі розібрався з єгиптянином Ахмедом Ібрагімом (10:1). Єдину поразку українець зазнав у півфіналі від азербайджанця Самана Тезмасебі, який пізніше став срібним призером (0:4).
Золото завоював француз Мелоні Нумонві, другу бронзу - угорець Віктор Лорінц.
Таким чином, на рахунку збірної України вже чотири нагороди ЧС. Раніше золото світової першості завоювала Юлія Ткач, а бронзу Валерій Андрейцев та Ірина Ханів.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з боротьби проходить в Ташкенті з 8 по 14 серпня.