Українець Беленюк виграв бронзу Чемпіонату світу з боротьби

У малому фіналі Беленюк здолав німця Рамсіна Азізшира (3:0), повідомляє офіційний сайт змагань.

Раніше українець по черзі переміг в 1/16 фіналу фінна Рамі Антеро Хіетаніємі (1:0), в 1/8 фіналу - кубинця Пабло Енріке Шoрi (6:1), а у чвертьфіналі розібрався з єгиптянином Ахмедом Ібрагімом (10:1). Єдину поразку українець зазнав у півфіналі від азербайджанця Самана Тезмасебі, який пізніше став срібним призером (0:4).

Золото завоював француз Мелоні Нумонві, другу бронзу - угорець Віктор Лорінц.

Таким чином, на рахунку збірної України вже чотири нагороди ЧС. Раніше золото світової першості завоювала Юлія Ткач, а бронзу Валерій Андрейцев та Ірина Ханів.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з боротьби проходить в Ташкенті з 8 по 14 серпня.