Результат бою Кличка з Ібрагімовим вже відомий?

У всякому разі, букмекери для себе вже все вирішили і практично не залишають шансів Султанові Ібрагімову.

Відома британська букмекерська контора "William Hil" повідомила, що перемога Ібрагімова йде з коефіцієнтом 6,0, Кличка - 1,11, нічия - 26,0. Таким чином, Кличко вже фактично вважається переможцем в найважливішому поєдинку в професійному боксі в 2008 році.

У російських букмекерських конторах коефіцієнт на перемогу Ібрагімова все ж таки дещо нижчий - 5,3, у Кличка - 1,15, нічия - 26,0. Про це з посиланням на портал NOVOSTI.UA повідомляє "Комсомольська правда в Україні". Втім, коефіцієнти можуть помінятися. Наприклад, у 2004 році перед боєм Володимира Кличка з американцем Леймоном Брюстером молодший з братів Кличків з явного фаворита буквально за декілька годин до поєдинку став аутсайдером. І дійсно, тоді Кличко програв в п`ятому раунді, після чого виник гучний скандал у зв`язку з його можливим отруєнням. Розслідування ФБР закінчилося нічим, а один з членів команди Кличка був звільнений.