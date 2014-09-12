Гоффин зрівняв рахунок в матчі Кубку Девіса Україна - Бельгія

Матч завершився у трьох партіях, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гоффін не зазнав жодних проблем у грі з другим номером української збірної. Гра тривала трохи більше години і завершилася перемогою з рахунком бельгійця 7:6, 6:3, 6:1.

Нагадаємо, що раніше Сергій Стаховський обіграв Стіва Дарсіса- 6:7, 6:4, 6:2, 6:2.

Таким чином, рахунок в матчі став нічийним - 1:1.

Як повідомляв УНІАН, матч плей-офф Світової групи Кубка Девіса з тенісу відбувається на нейтральній території, в Талліні. Міжнародна федерація тенісу перенесла матч з Києва на прохання бельгійської сторони з міркувань безпеки. У ITF своє рішення мотивували заворушеннями, що відбулися в середині серпня, в день очищення Майдану, коли жителі платочного містечка запалили покришки.

У разі перемоги збірної України в цьому матчі, в 2015-му році команда дебютує в Світовій групі, компанії 16 елітних команд, безпосередньо оскаржують Кубок Девіса.