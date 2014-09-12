Стаховський виграв першу гру матчу Кубка Девіса Україна - Бельгія

Доля матчу вирішилася в четвертому сеті, повідомляє офіційний сайт змагань.

Стаховський, який входить в Топ-100 світового рейтингу, ще перед матчем був фаворитом у протистоянні з перебуваючим в четвертій сотні рейтингу бельгійцем. Правда, в першому сеті суперник зумів на рівних протистояти, а на тай-брейку здобув перемогу - 7:6 (4). Але, у трьох наступних партіях українець довів свою перевагу, повністю перегравши опонента- 6:4, 6:2, 6:2.

Таким чином, рахунок у матчі до трьох перемог став 1:0 на користь збірної України.

Сьогодні також відбудеться гра Ілля Марченко - Давід Гоффін.

Згідно з регламентом змагань, у суботу відбудеться парна зустріч, а в неділю - ще дві одиночні зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, матч плей-офф Світової групи Кубка Девіса з тенісу відбувається на нейтральній території, в Талліні. Міжнародна федерація тенісу перенесла матч з Києва на прохання бельгійської сторони з міркувань безпеки. У ITF своє рішення мотивували заворушеннями, що відбулися в середині серпня, в день очищення Майдану, коли жителі платочного містечка запалили покришки.

У разі перемоги збірної України в цьому матчі, в 2015-му році команда дебютує в Світовій групі, компанії 16 елітних команд, що безпосередньо оскаржують Кубок Девіса.