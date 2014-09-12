Збірна України з пляжного футболу програла Іспанії путівку на ЧС в серії пенальті

Доля гри вирішилася в серії пенальті, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч виявився дуже напруженим і драматичним, а по ходу гри українці вели у рахунку з перевагою у 3 голи.

Наша команда з самого початку заволоділа ігровою і територіальною перевагою і вже на 1-ій хвилині Роман Пачев відкрив рахунок. Через хвилину Ігор Борсук подвоїв перевагу українців, але в атаці у відповідь Даніель Гомес скоротив розрив до мінімуму - 2:1. А наступний сплеск гольової активності команди продемонстрували в середині 12-хвилинки. На 5-й хвилині Ігор Борсук забив третій гол у ворота іспанців. Через хвилину Рауль Меріда знову скорочує розрив до мінімуму, але в атаці у відповідь гол забив Олег Зборовський - 4:2.

У другій 12-хвилинці на полі йшла рівна гра з куди меншою кількістю гольових моментів. На 16-й хвилині Ллоренц Ліон в черговий раз скоротив розрив в рахунку, але на 19-й хвилині Роман Пачев зробив дубль, а на 20-й Ігор Борсук - хет-трик, довівши перевагу українців до великого - 6:3.

У час, що залишився - чотири хвилини другого періоду і вся третя 12-хвилинка іспанці багато атакували і за дві з половиною хвилини до кінця гри зуміли зрівняти рахунок. Голи на рахунку Мартіна Ліми і - двічі - Ллоренца Ліона, який також зробив хет-трик.

У додатковий час команди явно були обережними, більше думаючи про захист своїх воріт, а не про створення моментів.

У серії пенальті удача була на боці чинних віце-чемпіонів світу іспанців. У серії пенальті вони виграли з рахунком 4:3.

Як повідомляв УНІАН, раніше збірна України виграла 5 матчів поспіль в рамках двох групових етапів Європейського кваліфікаційного турніру ЧС.