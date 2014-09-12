Команда УДО України перемогла в Чемпіонаті світу з багатоброства тілоохоронців "Бодігард-2014"

За перемогу і звання чемпіонів боролися десять команд з – Англії (Alistar Security), Білорусі (Служба безпеки Президента), Болгарії (Болгарська федерація тілоохоронців та Регіональна служба військової поліції), Грузії (Спеціальна служба державної охорони), Молдови (Служба державної охорони), Росії (Stark Security), Румунії (Alistar Security ) та України (Управління державної охорони України та єдина жіноча команда Державної служби охорони України - «Титан»).

Команди пройшли такі етапи змагань: надання першої медичної допомоги і евакуація охороняємої особи; тактика і техніка пішого супроводу з виконанням прийомів фізичного захисту; демонстрація прийомів рукопашного бою; подолання смуги перешкод на автомобілі; стрілецькі вправи; пошук вибухових пристроїв у автомобілі.

За результатами Чемпіонату світу з багатоборства тілоохоронців «Бодігард - 2014» перемогла команда Управління державної охорони України. Друге місце посіла команда Служби безпеки Президента Республіки Білорусь. На третьому місці співробітники Служби державної охорони Молдови.