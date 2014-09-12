Олена Костевич здобула «срібло» чемпіонату світу зі стрільби та першу українську ліцензію на Ігри-2016
16:31, 12 вересня 2014Спорт
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На світовій першості зі стрільби, що триває в Іспанії, українка Олена Костевич виборола срібну медаль.
Олена Костевич виборола срібло ЧС / tsn.ua
Разом з нагородою спортсменка здобула першу ліцензію для України на Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
У стрільбі на дистанції 10 метрів з пневматичного пістолета наша спортсменка показала результат 196,7 балла.
У финалі українка лідирувала перед двома останніми пострілами в дуелі з представницею Кореї Джун Джихе. Але передостанній постріл на 8,4 очка перекреслив шанси українки на золото.
Для Костевич це лише друга медаль в кар`єрі на чемпіонатах світу. В 2002-му році українка стала чемпіонкою світу в цій самій дисципліні.
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