Олена Костевич здобула «срібло» чемпіонату світу зі стрільби та першу українську ліцензію на Ігри-2016

Разом з нагородою спортсменка здобула першу ліцензію для України на Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

У стрільбі на дистанції 10 метрів з пневматичного пістолета наша спортсменка показала результат 196,7 балла.

У финалі українка лідирувала перед двома останніми пострілами в дуелі з представницею Кореї Джун Джихе. Але передостанній постріл на 8,4 очка перекреслив шанси українки на золото.

Для Костевич це лише друга медаль в кар`єрі на чемпіонатах світу. В 2002-му році українка стала чемпіонкою світу в цій самій дисципліні.