Президент Асоціації пляжного футболу України вимагає об`єктивного суддівства у вирішальному матчі відбору ЧС

Про це повідомляє прес-служба АПФУ.

Зокрема, у повідомленні йдеться: "Сьогодні відбудуться вирішальні матчі за вихід в фінал Кубка світу-2015 від Європи Україна - Іспанія і Білорусь - Італія. Це будуть дуже цікаві поєдинки. Ми щиро віримо, що ніщо не завадить пляжному футболу проявити себе у всій красі в цих іграх. Ніщо, навіть суддівство!".

Харченко згадав скандал, який виник під час проведення Інтерконтинентального кубка-2013: "Всі пам'ятають безчинства, які творили судді в 2013 році на Интерконтинентальном Кубку проти збірної Росії. Це природно, що ми стурбовані! Ми вкладаємо дуже великі ресурси в підготовку, участь і утримання команди. І на жаль, не отримуємо ніякої фінансової віддачі від участі у міжнародних змаганнях, за винятком незначних відрахувань BSWW-ФІФА за участь у фінальній стадії Кубка світу".

У висновку, президент АПФУ застерігає: "Ми нікого не звинувачуємо, ми попереджаємо спокусу допомоги суддями якої-небудь команді. Шановні судді пляжного футболу! Україні допомагати не треба, тільки на заважайте! Спасибі!"

Як повідомляв УНІАН, збірна України з пляжного футболу здобула п'ять перемог поспіль у відбірному турнірі до Чемпіонату світу-2015. Сьогодні ввечері відбудеться шостий вирішальний матч Іспанія - Україна. Переможець цієї гри отримає одну з чотирьох путівок від Європи на Чемпіонат світу, який відбудеться у 2015-му році в Португалії.