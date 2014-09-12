Молодіжна збірна України зіграє у плей-офф Євро-2015 з Німеччиною

Збірна України у вирішальних матчах відбору зійдеться з командою Німеччини, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Перший матч українська команда проведе вдома, а вирішальну гру-відповідь - на виїзді.

Згідно з регламентом турніру, 14 команд були розділені на 7 пар. Команди-переможниці плей-офф разом зі збірною Чехії (господар турніру) будуть брати участь у фінальній стадії Євро-2015.

Сім з десяти переможців груп були на жеребкуванні сіяними. Посів отримали команди з найвищими коефіцієнтами в рейтингу на основі результатів у розіграшах чемпіонатів Європи 2009-2011 і 2011-2013 (кваліфікація та фінальні турніри), а також поточної кваліфікації. Ще три переможці груп і чотири найкращі команди з тих, що зайняли друге місце, відповідно, були несіяними.

Стикові матчі плей-офф відбудуться 8 і 14 жовтня.

Фінальний турнір молодіжного Євро пройде з 17 по 30 червня 2015 року в Чехії.

Як повідомляв УНІАН, збірна України набрала 19 очок на груповому етапі відбору, зрівнявшись за кількістю балів з переможцем групового турніру командою Хорватії, але поступившись балканцям за додатковими показниками. В очних зустрічах були зафіксовані перемога хорватів і нічия. Тим не менш, команда увійшла в число 14 кращих збірних відбору.