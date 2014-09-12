Молодіжна збірна України зіграє у плей-офф Євро-2015 з Німеччиною
У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-офф відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу серед молодіжних команд (вік гравців до 21 року).
Збірна України у вирішальних матчах відбору зійдеться з командою Німеччини, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Перший матч українська команда проведе вдома, а вирішальну гру-відповідь - на виїзді.
Згідно з регламентом турніру, 14 команд були розділені на 7 пар. Команди-переможниці плей-офф разом зі збірною Чехії (господар турніру) будуть брати участь у фінальній стадії Євро-2015.
Сім з десяти переможців груп були на жеребкуванні сіяними. Посів отримали команди з найвищими коефіцієнтами в рейтингу на основі результатів у розіграшах чемпіонатів Європи 2009-2011 і 2011-2013 (кваліфікація та фінальні турніри), а також поточної кваліфікації. Ще три переможці груп і чотири найкращі команди з тих, що зайняли друге місце, відповідно, були несіяними.
Стикові матчі плей-офф відбудуться 8 і 14 жовтня.
Фінальний турнір молодіжного Євро пройде з 17 по 30 червня 2015 року в Чехії.
Як повідомляв УНІАН, збірна України набрала 19 очок на груповому етапі відбору, зрівнявшись за кількістю балів з переможцем групового турніру командою Хорватії, але поступившись балканцям за додатковими показниками. В очних зустрічах були зафіксовані перемога хорватів і нічия. Тим не менш, команда увійшла в число 14 кращих збірних відбору.