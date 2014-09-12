Цуренко програла у півфіналі тенісного турніру в Ташкенті

У Ташкенті (Узбекистан) завершився півфінальний матч тенісного турніру WTA Tashkent Open, в якому українка Леся Цуренко програла італійкі Карін Кнапп.

Матч завершився з рахунком 3:6, 3:6, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка, яка перебуває в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) за межами першої сотні (128), грала з займаючою 89-е місце італійкою, яка є третім за силою гравцем, серед усіх учасників турніру в Узбекистані.

Нав'язати боротьбу більш досвідченій й титулованій суперниці Цуренко не змогла, програвши обидві партії трохи більше ніж за 1 годину ігрового часу.

У вирішальному матчі, який відбудеться в суботу в Ташкенті, Кнапп зіграє з посіяною під 1-м номером Бойаною Йовановскі з Сербії.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Ташкенті проходить з 7 по 13 вересня.