Чемпіона-паралімпійця Пісторіуса визнали винним у ненавмисному вбивстві

За ненавмисне вбивство паралімпійському чемпіону загрожує до 15 років ув’язнення, повідомляє Радіо Свобода.

Про це оголосила суддя Токозіле Масіпа, яка сьогодні продовжує зачитувати вирок Пісторіусу.

За словами судді, спортсмен діяв недбало і нерозсудливо, коли стріляв по зачинених дверях ванної кімнати. 27-річний Пісторіус визнає, що 14 лютого 2013 року вистрілив у 29-річну Стенкамп через зачинені двері ванної кімнати, але стверджує, що помилково сприйняв рух за дверима за дії зловмисника.

Обвинувачення стверджує, що вбивству передував скандал між молодими людьми.

Пісторіуса також визнали винним у недбалому поводженні зі зброєю – під час відвідин ресторану в Йоганнесбурзі. Водночас суд зняв із нього ще два звинувачення щодо зберігання вогнепальної зброї.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 лютого 2013 р. в будинку Пісторіуса в Преторії була вбита його подруга фотомодель і телеактриса Ріва Стенкамп. Версію самого спортсмена про те, що Пісторіус помилково прийняв її за грабіжника поліція не підтвердила, заявляючи, що злочин носить «побутовий характер». Поліція вважає, що крім них двох на території нікого не було. Спортсменові було висунуто звинувачення в «навмисному вбивстві».

Оскар Пісторіус є бігуном на короткі дистанції з ампутацією кінцівок обох ніг нижче колін. Він - 6-разовий чемпіон літніх Паралімпійських ігор та срібний призер чемпіонату світу в Тегу в естафеті 4×400 метрів.

Пісторіус прославився тим, що був єдиним інвалідом, учасником Олімпійських ігор в Лондоні.