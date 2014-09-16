Ліга чемпіонів, 1-й тур, "Боруссія" - "Арсенал": онлайн відео-трансляція

Сьогодні в німецькому Дортмунді відбудеться матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Боруссія" прийматиме англійський "Арсенал" з Лондона.

Ця гра стане центральною у перший ігровий день нового сезону ЛЧ 2014/15.

Дортмундсккая "Боруссія" є одним з найбільш титулованих німецьких футбольних клубів. Команда 8 разів ставала чемпіоном Німеччини, також була власником вже скасованого єврокубка Кубка володарів кубків європейських країн, а в 1997-му році стала переможцем Ліги чемпіонів.

У минулому сезоні 2013/14 "Боруссія" зайняла 2-е місце в чемпіонаті німецької Бундесліги, пропутсив вперед тільки "Баварію" з Мюнхена. У свою чергу, в Лізі чемпіонів команда зупинилась на стадії 1/4 фіналу, коли програла по сумі двох матчів мадридському "Реалу" - 0:3 і 2:0.

У свою чергу, лондонський "Арсенал" незмінно є одним з головних фаворитів будь-якого змагання - чи то в межах Англії, чи то на міжнародній арені, але протягом 8 сезонів - з 2005-го по 2013-й роки не міг виграти жодного титулу. "Засуха" перервалася в минулому сезоні, коли лондонці виграли Кубок і Суперкубок Англії. Чемпіонами країни "каноніри" в останній раз ставали в 2004-му році. А ось трофей Ліги чемпіонів команда не вигравала ніколи. Єдиний раз лондонці грали у фіналі цього турніру в 2006-му році.

У минулому сезоні "Арсенал" у Прем'єр-лізі посів 4-е місце, а в Лізі чемпіонів вибув з боротьби вже в 1/8 фіналу, програвши за сумою двох матчів мюнхенській "Баварії" - 0:2 та 1:1.

Цікаво, що у сезоні 2013/14 "Боруссія" та "Арсенал" грали між собою на груповій стадії. Тоді команди обмінялися виїзними перемогами. "Арсенал" програв на своєму полі з рахунком 1:2, а "Боруссія" - 0:1.

Напередодні нинішнього матчу, на котируваннях букмекерських контор фаворитом з невеликою перевагою вважається "Боруссія". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 2,04 до 1, на нічию - 3,75 до 1, а на перемогу "Арсеналу" - 3,8 до 1.

Матч "Боруссія" - "Арсенал" відбудеться 16 вересня о 21.45 за київським часом.

УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію гри.