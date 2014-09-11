Цуренко вийшла в півфінал тенісного турніру в Ташкенті
18:04, 11 вересня 2014Спорт
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У Ташкенті (Узбекистан) завершилися чвертьфінальні матчі на тенісному турнірі WTA Tashkent Open, де українка Леся Цуренко у впертій боротьбі обіграла росіянку Ксенію Первак - 4:6, 6:4, 7:5.
Леся Цуренко дійшла вже до півфіналу в Ташкенті / prosport.tsn.ua
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Цуренко зробила 6 брейків і втратила 5 своїх подач. На її рахунку 4 ейси і 8 подвійних помилок. У свою чергу, росіянка одного разу подала навиліт і 6 разів помилилася на подачі.
Суперницею українки у півфіналі буде італійка Карін Кнапп, яка обіграла в матчі 1/4 фіналу білоруску Ольгу Говорцову - 7:5, 6:2.
За другу путівку у фінал змагань посперечаються сербка Бояна Йовановскі і Нігіна Абдураїмова з Узбекистану.
Як повідомляв УНІАН, турнір в Ташкенті проходить з 7 по 13 вересня.
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