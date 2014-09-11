Цуренко вийшла в півфінал тенісного турніру в Ташкенті

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Цуренко зробила 6 брейків і втратила 5 своїх подач. На її рахунку 4 ейси і 8 подвійних помилок. У свою чергу, росіянка одного разу подала навиліт і 6 разів помилилася на подачі.

Суперницею українки у півфіналі буде італійка Карін Кнапп, яка обіграла в матчі 1/4 фіналу білоруску Ольгу Говорцову - 7:5, 6:2.

За другу путівку у фінал змагань посперечаються сербка Бояна Йовановскі і Нігіна Абдураїмова з Узбекистану.

Як повідомляв УНІАН, турнір в Ташкенті проходить з 7 по 13 вересня.