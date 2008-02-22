Букмекери не вірять у перемогу «Зеніта» в Кубку УЄФА
Великі шанси у "Баварії"
Вчора визначилися учасники1/8 фіналу Кубка УЄФА. На думку букмекерів у «Зеніту» немає шансів виграти Кубок УЄФА.
Санкт-петербурзький "Зеніт", який в 1/8 фіналу зіграє з кривдником "Спартака", французьким "Марселем", знаходиться на передостанньому місці, а його перемога оцінюється в 40 до 1.
Великі шанси виграти Кубок УЄФА за версією букмекерів у мюнхенської "Баварії" — 3 до 1.
Коефіцієнти на перемогу в турнірі
"Баварія" (Німеччина) — 3/1
"Тоттенхем" (Англія) — 5/1
"Вердер" (Німеччина) — 7,5/1
"Евертон" (Англія) — 8/1
"Фіорентіна" (Італія) — 9/1
"Марсель" (Франція) — 12/1
ПСВ (Голландія) — 12/1
"Бенфіка" (Португалія) — 16/1
"Гамбург" (Німеччина) — 16/1
"Спортинг" (Португалія) — 16/1
"Байєр" (Німеччина) — 20/1
"Хетафе" (Іспанія) — 20/1
"Болтон" (Англія) — 33/1
"Глазго Рейнджерс" (Шотландія) — 33/1
"Зеніт" (Росія) — 40/1
"Андерлехт" (Бельгія) — 50/1