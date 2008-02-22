Букмекери не вірять у перемогу «Зеніта» в Кубку УЄФА

Вчора визначилися учасники1/8 фіналу Кубка УЄФА. На думку букмекерів у «Зеніту» немає шансів виграти Кубок УЄФА.

Санкт-петербурзький "Зеніт", який в 1/8 фіналу зіграє з кривдником "Спартака", французьким "Марселем", знаходиться на передостанньому місці, а його перемога оцінюється в 40 до 1.

Великі шанси виграти Кубок УЄФА за версією букмекерів у мюнхенської "Баварії" — 3 до 1.

Коефіцієнти на перемогу в турнірі

"Баварія" (Німеччина) — 3/1

"Тоттенхем" (Англія) — 5/1

"Вердер" (Німеччина) — 7,5/1

"Евертон" (Англія) — 8/1

"Фіорентіна" (Італія) — 9/1

"Марсель" (Франція) — 12/1

ПСВ (Голландія) — 12/1

"Бенфіка" (Португалія) — 16/1

"Гамбург" (Німеччина) — 16/1

"Спортинг" (Португалія) — 16/1

"Байєр" (Німеччина) — 20/1

"Хетафе" (Іспанія) — 20/1

"Болтон" (Англія) — 33/1

"Глазго Рейнджерс" (Шотландія) — 33/1

"Зеніт" (Росія) — 40/1

"Андерлехт" (Бельгія) — 50/1

Дело