Вина чемпіона-паралімпійця Пісторіуса в умисному вбивстві подруги не доведена

Про це заявила суддя Токозіле Масіпа, яка оголосила вердикт по справі спортсмена, повідомляє Eurosport.

За її словами, обвинувачення ґрунтується лише на непрямих доказах.

Пісторіусу були пред'явлені звинувачення в умисному вбивстві, в той час як сторона захисту наполягає на тому, що спортсмен застрелив подругу ненавмисно. Вирок у ненавмисному вбивстві за законами ПАР може передбачати тривале тюремне ув'язнення.

Разом з тим, спортсмену та присутнім у залі суду, можливо, доведеться почекати остаточного вироку до п'ятниці.

У ніч на 14 лютого 2013 р. в будинку Пісторіуса в Преторії була вбита його подруга фотомодель і телеактриса Ріва Стенкамп. Версію самого спортсмена про те, що Пісторіус помилково прийняв її за грабіжника поліція не підтвердила, заявляючи, що злочин носить «побутовий характер». Поліція вважає, що крім них двох на території нікого не було. Спортсменові було висунуто звинувачення в «навмисному вбивстві».

Оскар Пісторіус є бігуном на короткі дистанції з ампутацією кінцівок обох ніг нижче колін. 6-кратний чемпіон літніх Паралімпійських ігор та срібний призер чемпіонату світу в Тегу в естафеті 4×400 метрів.

Пісторіус прославився тим, що був єдиним інвалідом, учасником Олімпійських ігор в Лондоні.