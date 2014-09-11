Збірна України з пляжного футболу обіграла Туреччину у відборі до ЧС

Підопічні Євгена Варениці обіграли команду Туреччини з рахунком 6:4, повідомляє прес-служба Київської асоціації пляжного футболу.

У матчі з турецькими футболістами українцям довелося відіграватися після того, як суперники на першій хвилині другого тайму провели результативну атаку. Проте через дві хвилини Олександр Корнійчук пробив оборону суперника і зрівняв рахунок. Ще через хвилину дальній удар Дмитра Медведя парирував воротар турецької збірної, однак м'яч потрапив до капітана української команди Ігоря Борсукау і той свій шанс не прогавив - 2:1. Втім, суперники ударом з центру поля (розведення м'яча) змогли вразити ворота українського голкіпера Віталія Сидоренка з допомогою рикошету від піску - 2:2.

Остаточно перевага до українців перейшла в кінцівці другого періоду, коли вони двічі вразили ворота суперників. Дублем відзначився Роман Пачев - спочатку потрапивши в дев'ятку воріт суперника, а після цього вдало виконавши штрафний удар.

У третьому періоді дублем відзначився Олег Зборовський, на рахунку якого вже шість голів на турнірі. До честі турецьких футболістів вони не опустили руки і скоротили різницю в рахунку до мінус два.

Тепер доля єдиної путівки від групи на ЧС-2015 вирішиться в очному протистоянні з віце-чемпіонами світу - збірною Іспанії. Вирішальний матч відбудеться 12 вересня.

Як повідомляв УНІАН, раніше наша команда на старті другого групового етапу обіграла збірну Франції з рахунком 5:1.

Згідно з регламентом кваліфікації Кубка світу, у другому груповому етапі беруть участь 16 команд. Вони утворюють чотири групи по чотири команди - переможці груп отримають право представляти Європу на Чемпіонаті світу, який пройде в 2015 році в Португалії.

Раніше збірна України брала участь у цьому році в Євролізі (чемпіонаті Європи), де в Суперфіналі посіла 6-е місце.