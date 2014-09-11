Кличко-молодший зараз поза конкуренцією - олімпійський чемпіон-2012

Про це він заявив у спілкуванні з Кlitschko-brothers.com.

Зокрема, Джошуа зазначив: «Я думав, що перебуваю на хорошому рівні, але Володимир Кличко зовсім відрізняється від інших. Він є чемпіоном вже десять років і перебуває у своїй власній лізі. Мені потрібно зробити дуже багато, щоб потрапити туди, де зараз Володимир Кличко. Потенційно я можу побачити себе там, де зараз Кличко, але потрібно дуже постаратися, щоб досягти цього, причому так, як ніби тобі це далося легко і невимушено. Я відчуваю, що досить талановитий для того, щоб стати чемпіоном світу. Але мені потрібно навчитися залишатися на вершині довгі роки, як він продовжувати захищати титули і не втратити мотивацію і бажання».

Ентоні Джошуа був одним з спаринг-партнерів Володимира Кличка при підготовці українського чемпіона до поєдинку з болгарином Кубратом Пулєвим.

Як повідомляв УНІАН, титульний бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в німецькому Гамбурзі.

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