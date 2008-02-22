Українка стала чемпіонкою Європи з біатлону (фото)

На чемпіонаті Європи з біатлону в чеському місті Нове Мєсто українська спортсменка Оксана ЯКОВЛЄВА з одним промахом виграла спринт на 7,5 км, обійшовши на 3 секунди господиню турніру Зузану ТРИЗНОВУ, яка відстрілялася без промахів.

Ще одна українська біатлоністка - Ніна КАРАСЕВИЧ - стала третьою.

Як повідомляє сайт Федерації біатлону України, "знову показавши прекрасну швидкість, О.ЯКОВЛЄВА компенсувала один промах у стрілянині лежачи. Ще один прекрасний результат у Н.КАРАСЕВИЧ, якій лише дві помилки в стрілянині не дозволили піднятися вище третього місця".

Як наголошується в повідомленні, саме сьогоднішні результати буду стартовим гандикапом для суботньої гонки переслідування, в якій наші спортсменки мають прекрасні шанси ще на одну перемогу.