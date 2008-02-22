Українка стала чемпіонкою Європи з біатлону (фото)
17:11, 22 лютого 2008Спорт
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|Оксана ЯКОВЛЄВА
Ще одна українська біатлоністка - Ніна КАРАСЕВИЧ - стала третьою.
Як повідомляє сайт Федерації біатлону України, "знову показавши прекрасну швидкість, О.ЯКОВЛЄВА компенсувала один промах у стрілянині лежачи. Ще один прекрасний результат у Н.КАРАСЕВИЧ, якій лише дві помилки в стрілянині не дозволили піднятися вище третього місця".
Як наголошується в повідомленні, саме сьогоднішні результати буду стартовим гандикапом для суботньої гонки переслідування, в якій наші спортсменки мають прекрасні шанси ще на одну перемогу.
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