Кличко виявився важчим за Ібрагімова на дев`ять кілограмів (фото)

У Нью-Йорку відбулося зважування Володимира Кличка і Султана Ібрагімова, яким 23 лютого до "Медісон Сквер Гарден" належить провести об`єднувальний бій у важкій вазі. Чемпіон світу за версією IBF українець Кличко затягнув на 108 кілограмів, а вага чемпіона світу WBO росіянина Ібрагімова склала 99,3 кілограма, повідомляє Лента.ру з посиланням на Fightnews.

Для Кличко ця вага є найменшою з жовтня 2000 року, коли він нокаутував Кріса Берда. "Я налаштований тільки на перемогу. У нас запланований 12-раундовий бій, але я сумніваюся, що поєдинок триватиме весь відведений для цього час. Я почуваюся чудово, адже моя вага – найменша за кар`єру. Це результат наполегливих тренувань з боксерами, які важили значно менше за мене", - відзначив українець.

Що стосується Ібрагімова, то він важить стільки ж, скільки в попередньому бою з Евандером Холіфілдом. Російський боксер також залишився задоволений своєю вагою і наголосив, що він підійшов до поєдинку з Кличком в оптимальному стані. Нагадаємо, що об`єднувальний бій Кличка і Ібрагімова буде першим у важкій вазі з 1999 року, коли британець Леннокс Льюїіс переміг Холіфілда.