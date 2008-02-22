Результати 1/16 фіналу Кубка УЄФА

08:21, 22 лютого 2008
Спорт
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Наступний раунд – 6 березня

У четвер пройшли матчі у відповідь 1/16 фіналу Кубка УЄФА. Ось їх результати (у дужках вказаний результат першої зустрічі)

Вільяреал – Зеніт 2:1  (0:1)

Спартак - Марсель 2:0 (0:3)

Бордо - Андерлехт 1:1 (1:2)

Байєр - Галатасарай 5:1 (0:0)

Брага – Вердер 0:1 (0:3)

Баварія - Абердін 5:1 (2:2)

Хетафе - АЕК 3:0 (1:1)

Атлетіко - Болтон 0:0 (0:1)

Евертон - Бранн 6:1 (2:0)

Хельсинборг - ПСВ 1:2 (0:2) 

Панатінаїкос - Рейнджерс 1:1 (0:0) 

Базель - Спортинг 0:3 (0:2)

Гамбург - Цюріх 0:0 (3:1) 

Фіорентіна - Русенборг 2:1 (1:0)

Тоттенхем - Славія 1:1 (2:1) 

Нюрнберг - Бенфіка 2:2 (0:1)

Матчі 1/8 розіграшу Кубка УЄФА відбудуться 6 березня. У відповідь – 12 і 13 березня.

Пари команд, які зіграють між собою, виглядають таким чином:

Андерлехт  - Баварія

Рейнджерс - Вердер 

Болтон - Спортинг

Байєр  - Гамбург

Хетафе - Бенфіка 

Фіорентіна - Евертон 

Тоттенхем - ПСВ 

Марсель - Зеніт 

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