Результати 1/16 фіналу Кубка УЄФА
Наступний раунд – 6 березня
У четвер пройшли матчі у відповідь 1/16 фіналу Кубка УЄФА. Ось їх результати (у дужках вказаний результат першої зустрічі)
Вільяреал – Зеніт 2:1 (0:1)
Спартак - Марсель 2:0 (0:3)
Бордо - Андерлехт 1:1 (1:2)
Байєр - Галатасарай 5:1 (0:0)
Брага – Вердер 0:1 (0:3)
Баварія - Абердін 5:1 (2:2)
Хетафе - АЕК 3:0 (1:1)
Атлетіко - Болтон 0:0 (0:1)
Евертон - Бранн 6:1 (2:0)
Хельсинборг - ПСВ 1:2 (0:2)
Панатінаїкос - Рейнджерс 1:1 (0:0)
Базель - Спортинг 0:3 (0:2)
Гамбург - Цюріх 0:0 (3:1)
Фіорентіна - Русенборг 2:1 (1:0)
Тоттенхем - Славія 1:1 (2:1)
Нюрнберг - Бенфіка 2:2 (0:1)
Матчі 1/8 розіграшу Кубка УЄФА відбудуться 6 березня. У відповідь – 12 і 13 березня.
Пари команд, які зіграють між собою, виглядають таким чином:
Андерлехт - Баварія
Рейнджерс - Вердер
Болтон - Спортинг
Байєр - Гамбург
Хетафе - Бенфіка
Фіорентіна - Евертон
Тоттенхем - ПСВ
Марсель - Зеніт