Результати 1/16 фіналу Кубка УЄФА

У четвер пройшли матчі у відповідь 1/16 фіналу Кубка УЄФА. Ось їх результати (у дужках вказаний результат першої зустрічі)

Вільяреал – Зеніт 2:1 (0:1)

Спартак - Марсель 2:0 (0:3)

Бордо - Андерлехт 1:1 (1:2)

Байєр - Галатасарай 5:1 (0:0)

Брага – Вердер 0:1 (0:3)

Баварія - Абердін 5:1 (2:2)

Хетафе - АЕК 3:0 (1:1)

Атлетіко - Болтон 0:0 (0:1)

Евертон - Бранн 6:1 (2:0)

Хельсинборг - ПСВ 1:2 (0:2)

Панатінаїкос - Рейнджерс 1:1 (0:0)

Базель - Спортинг 0:3 (0:2)

Гамбург - Цюріх 0:0 (3:1)

Фіорентіна - Русенборг 2:1 (1:0)

Тоттенхем - Славія 1:1 (2:1)

Нюрнберг - Бенфіка 2:2 (0:1)

Матчі 1/8 розіграшу Кубка УЄФА відбудуться 6 березня. У відповідь – 12 і 13 березня.

Пари команд, які зіграють між собою, виглядають таким чином:

Андерлехт - Баварія

Рейнджерс - Вердер

Болтон - Спортинг

Байєр - Гамбург

Хетафе - Бенфіка

Фіорентіна - Евертон

Тоттенхем - ПСВ

Марсель - Зеніт