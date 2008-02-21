Спартак обіграв Марсель та вилетів з Кубка УЄФА

Московський "Спартак" виграв у французького "Марселя" з рахунком 2:0 в матчі у відповідь 1/16 фіналу Кубка УЄФА. Цей результат не дозволив червоно-білим пройти в наступну стадію турніру, оскільки в першому матчі вони програли з рахунком 0:3.

Матч в "Лужниках" почався для "Спартака" невдало – ініціативу тримали французи, які в першій половині тайму повністю контролювали хід гри. "Марсель" атакував багато і різноманітно, і двічі (після ударів Мамаду Ньянга і Джібріля Сіссе) господарів поля виручала штанга.

Проте поступово "Спартак" вирівняв гру і також став створювати небезпечні моменти біля воріт Стіва Манданди. Зокрема, бразильський форвард червоно-білих Веллітон вийшов наодинці з голкіпером "Марселя", але не зміг завдати сильного удару.

На 39-ій хвилині "Спартак" відкрив рахунок. Олександр Павленко вбив м`яч в сітку після флангового навісу: спартаківський півзахисник завдав удару зльоту, і Манданда, хоч і зреагував, але відвести загрозу не зумів.

Другий тайм пройшов вже з перевагою господарів поля, які постійно атакували. У результаті віце-чемпіонам Росії вдалося забити ще один гол – на 85-ій хвилині Павленко зробив простріл в штрафну гостей, французькі захисники відбили м`яч на Романа Павлюченка, який метрів з десяти відправив м`яч під перекладину.

У час, що залишився до фінального свистка, "Марсель" чітко діяв в обороні і не дозволив "Спартаку" вирівняти рахунок за підсумками двох матчів. Головний тренер російської команди Станіслав Черчесов, в прямому ефірі телеканалу "Спорт" підводячи підсумки матчу, зауважив, що задоволений якістю гри, показаної його футболістами.

Суперником "Марселя" в 1/8 фіналу буде найсильніший в парі "Вільярреал" (Іспанія) – "Зеніт" (Росія). У першому матчі в Санкт-Петербурзі чемпіон Росії добився перемоги з рахунком 1:0.

Лента.ру