Фінал ЧС-2006 судитиме учитель фізкультури

Аргентинець Орасіо Елісондо призначений головним арбітром фінального матчу чемпіонату світу з футболу, який 9 липня завершиться в Німеччині. Він став першим рефері в історії чемпіонатів світу, якому довірили обслуговувати і матч відкриття (Німеччина – Коста-Ріка, 4:2) і фінал (Італія - Франція).

На нинішньому чемпіонаті світу Елісондо обслуговував вже чотири матчі, у тому числі і чвертьфінальний поєдинок між Англією і Португалією (1:3 по пенальті). У тому матчі аргентинець на 62-й хвилині видалив Уейна Руні, який в боротьбі наступив на пах Рікарду Карвалью.

Основна професія 42-річного Елісондо – вчитель фізичної культури. Він став професійним арбітром в 1994 році, а в 1996 році провів свій перший міжнародний матч, в якому зустрічалися Еквадор і Колумбія. У вільний від роботи час він грає в гольф і пише поеми.

Лєнта.ру