Уболівати за Кличка в Нью-Йорку будуть Шварценеггер і Брюс Вілліс

Бій українця проти Султана Ібрагімова збере в Нью-Йорку масу VIP-уболівальників. 23 лютого в Нью-Йорку вперше за останні вісім років на професійному боксерському рингу буде розіграний титул абсолютного чемпіона світу в найпрестижнішій ваговій категорії - серед суперважів.

На поміст знаменитого залу Madison Square Garden вийдуть Володимир Кличко і Султан Ібрагімов.

Свою присутність на поєдинку за участю Володимира підтвердили принц Альберт, колишній президент Польщі Олександр Квасневський, губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, актори Брюс Вілліс і Дастін Хоффман.

Втім, назвати просто «світським» цей неповний набір VIP-гостей - буде несправедливо. Це лише дещиця тієї політичної, громадської і зоряної богеми, яка осяє своєю присутністю зал Madison Square Garden. Серйозний десант до Нью-Йорка очікується також з українського боку. Підтягнуться і вельми поважні гості з Росії... Словом, вже зараз поєдинок набув статусу головної події спортивного року в професійному боксі.

Зрозуміло, відповідним буде і гонорар боксерам. За найскромнішими підрахунками, він становитиме 10 мільйонів доларів. Тільки за вихід на ринг спортсмени одержать по 5 мільйонів!

- Прибуток від поєдинку дійсно наближається до 10 мільйонів, - говорить Леон Маргулес, глава промоутерської компанії Seminole Warriors Boxing, клієнтом якої є Султан Ібрагимов. - Правда, за умови, що ми реалізуємо всі квитки. Враховуючи той факт, що об`єднувальний бій в суперважкій вазі проходив останній раз в 1999 році, упевнений: у суботу в Madison Square Garden буде аншлаг.

Комсомольская правда в Украине