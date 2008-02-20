«Шахтар» повернувся додому

Донецький «Шахтар» увечері 20 лютого повернувся з останнього в цьому міжсезонні закордонного учбово-тренувального збору. Разом з «гірницькою» делегацією в столицю Донбасу прибув і завойований іспанський Кубок Ла Манги, повідомляє Остров.

21 лютого оголошений для футболістів вихідним. А у п`ятницю, 22 лютого, «гірники» розпочнуть тренування на заміській спортивно-тренувальній базі «Кірша».