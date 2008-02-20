Тренеру Шеви прислали «смертельний порошок»

Невідомий прислав головному тренерові "Челсі" Авраму Гранту посилку з білим порошком і запискою, в якій йшлося, що ця речовина стане причиною повільної і болісної смерті ізраїльського наставника. Експерти поліції провели перевірку і встановили, що порошок не представляє ніякої загрози, повідомляє Лента.ру

Посилка була доставлена на тренувальну базу "Челсі" в Кобхемі. Записка містила не тільки погрози на адресу Гранта, але і образи націоналістичного характеру. Відзначимо, що дружина наставника Цофіт, яка працює на одному з ізраїльських телеканалів, також отримала погрози на свою адресу.

Представник поліції графства Суррей підтвердив, що у вівторок о 12:15 за місцевим часом поліцейські отримали виклик на тренувальну базу "Челсі". В даний час органи правопорядку намагаються дізнатися, хто був відправником посилки.

У вівторок, 19 лютого, Аврам Грант знаходився в Афінах, де його команда проводила перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти грецького "Олімпіакоса". Зустріч завершилася внічию - 0:0.