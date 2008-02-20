Тренеру Шеви прислали «смертельний порошок»
16:10, 20 лютого 2008Спорт
1639
Пообіцяли повільну і болісну смерть
|Аврам Грант
Посилка була доставлена на тренувальну базу "Челсі" в Кобхемі. Записка містила не тільки погрози на адресу Гранта, але і образи націоналістичного характеру. Відзначимо, що дружина наставника Цофіт, яка працює на одному з ізраїльських телеканалів, також отримала погрози на свою адресу.
Представник поліції графства Суррей підтвердив, що у вівторок о 12:15 за місцевим часом поліцейські отримали виклик на тренувальну базу "Челсі". В даний час органи правопорядку намагаються дізнатися, хто був відправником посилки.
У вівторок, 19 лютого, Аврам Грант знаходився в Афінах, де його команда проводила перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти грецького "Олімпіакоса". Зустріч завершилася внічию - 0:0.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter