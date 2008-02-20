Ліга чемпіонів – результати матчів

Олімпіакос і Челсі зіграли внічию

Вчора почалися ігри 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів. У вівторок пізно увечері були зіграні 4 матчі. Їхні результати: "Рома" (Італія) - "Реал" (Мадрид, Іспанія) - 2:1 "Олімпіакос" (Греція) - "Челсі" (Англія) - 0:0 "Ліверпуль" (Англія) - "Інтер" (Італія) - 2:0 "Шальке-04" (Німеччина) - "Порту" (Португалія) - 1:0 У середу відбудуться ще чотири матчі 1/8 фіналу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter