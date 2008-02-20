Ліга чемпіонів – результати матчів
08:23, 20 лютого 2008Спорт
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Олімпіакос і Челсі зіграли внічию
Вчора почалися ігри 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів. У вівторок пізно увечері були зіграні 4 матчі. Їхні результати:
"Рома" (Італія) - "Реал" (Мадрид, Іспанія) - 2:1
"Олімпіакос" (Греція) - "Челсі" (Англія) - 0:0
"Ліверпуль" (Англія) - "Інтер" (Італія) - 2:0
"Шальке-04" (Німеччина) - "Порту" (Португалія) - 1:0
У середу відбудуться ще чотири матчі 1/8 фіналу.
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