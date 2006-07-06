ФІФА оголосила список претендентів на звання найкращого гравця ЧС-2006

Чотири італійці, три французи, два німці і один португалець увійшли до офіційного списку претендентів на звання найкращого гравця чемпіонату світу, який склала Міжнародна федерація футболу, передає AFP. Найкращий футболіст буде названий у понеділок, 10 липня. На ЧС-2002 кращим став воротар збірної Німеччини Олівер Канн.

Десятка кандидатів була відібрана технічною групою ФІФА. До цього списку увійшли італійці Андреа Пірло, Фабіо Каннаваро, Джанлуїджі Буффон, Джанлука Дзамбротта, французи Зінедін Зідан, Тьєррі Анрі і Патрік Вієйра, німці Міхаель Баллак і Мирослав Клозе і португалець Маніше Рібейру.

Нагадаємо, що в 1998 році найкращим гравцем був визнаний бразилець Роналдо, в 1994 році нагороду одержав ще один бразилець – Ромаріо, в 1990 році ФІФА нагородила італійця Сальваторе Скілаччі, в 1986 році "золотий м`яч" одержав аргентинець Дієго Марадона, а в 1982 році кращим став італієць Паоло Россі.

Лєнта.ру