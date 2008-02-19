Чемпіонка світу з боксу померла у віці 28 років (фото)

У понеділок, 18 лютого, на 29-му році життя померла російська чемпіонка світу і Європи з боксу Олена Сабітова. Останні три дні спортсменка була без свідомості, і лікарям не вдалося врятувати її життя, передає ІТАР-ТАРС. Яка хвороба стала причиною смерті Сабітової, не повідомляється.

У дитинстві спортсменка хворіла на остеомієліт, але в 14 років почала займатися кікбоксингом і стала триразовою чемпіонкою Росії і переможницею чемпіонату світу. Після цього Сабітова перейшла в бокс і в 2001 році завоювала золоту медаль на першому чемпіонаті світу з жіночого боксу в США. У 2004 році вона стала чемпіонкою Європи.

Крім того, Сабітова працювала шкільним вчителем фізкультури, після чого перейшла на службу в міліцію, дослужилася до звання сержанта і одержала знак "Відмінник міліції", відзначає Лента.ру.