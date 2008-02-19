Протасов «Динамо» поважає, але аж ніяк не боїться

Футбольний клуб «Дніпро» знаходиться на зборах в Туреччині. 2 березня команда поновлює сезон домашнім поєдинком проти «Динамо». Кореспондент "Блік" по телефону поспілкувався з тренером дніпропетровців Олегом Протасовим.

На запитання чи не побоюється Протасов нового «Динамо» з Юрієм Сьоміним, яке, судячи з усього, набрало непогану форму, тренер відповів:

"Поважаємо, але ніяк не боїмося. І при цьому усвідомлюємо те, що в «Динамо» відбулася зміна тренера і у команди буде відповідний настрій".